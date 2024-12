Auch Novak Djokovic schlägt 2025 in Doha auf

Neben Jannik Sinner wird 2025 auch Novak Djokovic in Doha aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.12.2024, 19:21 Uhr

Dass Novak Djokovic im kommenden Jahr wieder etwas häufiger auf dem Matchcourt stehen soll, ist ja bereits seit einigen Wochen bekannt. Nun hat der Turnierplan des 24-fachen Grand-Slam-Siegers etwas konkretere Formen angenommen: Der Serbe wird 2025 beim ATP-500-Turnier in Doha an den Start gehen.

Djokovic, der in der Hauptstadt Katars sowohl 2016 als auch 2017 den Titel holte, wird in der nächsten Saison erstmals seit sieben Jahren wieder in Doha spielen. 2018 verlor der langjährige Weltranglistenerste im Halbfinale gegen Roberto Bautista Agut.

Zählte das Turnier bis zuletzt noch zur 250er-Kategorie, wird es ab dem kommenden Jahr 500 Punkte für den Turniersieg geben. Um diese wird auch Branchenprimus Jannik Sinner kämpfen. Der Südtiroler hatte seinen Start bereits vor einer Woche zugesagt.

Neben Sinner und Djokovic werden in Doha unter anderem auch Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alex de Minaur und Grigor Dimitrov an den Start gehen. Das Turnier wird 2025 vom 17. bis 22. Februar über die Bühne gehen.