Aufnahme im Sommer 2026: Roger Federer in die Tennis Hall of Fame gewählt

Es war eigentlich nur Formsache. Aber nun ist es offiziell: Roger Federer wird ab Sommer 2026 in die International Tennis Hall of Fame von Newport aufgenommen. Der Schweizer galt als der ganz heiße Kandidat für die Aufnahme im kommenden Jahr.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.11.2025, 19:43 Uhr

© Getty Images Roger Federer wird ab kommenden Jahr der International Tennis Hall of Fame angehören.

Roger Federer ist wie erwartet die Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame gelungen. Schon bei Bekanntwerden der Nominierung für das Jahr 2026 galt der Schweizer selbstverständlich als Topfavorit. Fans und Experten entschieden gemeinsam über die Aufnahme im kommenden Jahr. Und diese wird dem “Maestro" nun zu Teil.

Warten muss hingegen Federer langjähriger Weggefährte Juan Martin del Porto, denn pro Jahr kann nur ein männlicher Spieler den Sprung in die Hall of Fame im amerikanischen Newport schaffen. Der Kreis ist also definitiv sehr exklusiv. Einer wie Roger Federer darf auf Grund seiner zahlreichen Erfolge natürlich nicht fehlen.

Federer insgesamt 310 Wochen an der Spitze

Die Aufnahme erfolgt im kommenden Sommer Ende August vort Ort in Newport. Roger Federer wird selbstverständlich bei der Zeremonie vort Ort sein und den Gang in die Tennis Hall of Fame damit auch höchtpersönlich gehen. Gewürdigt wird damit nochmal Federers herausragende Karriere mit 20 Grand-Slam-Titeln, 103 Erfolgen auf der ATP Tour und insgesamt 310 Wochen alsNummer eins der Tennisweltrangliste.

Auch die International Tennis Hall of Fame in Newport wird von der Aufnahme Roger Federers profitieren dürfen. Denn die Fans des heute 44-Jährigen, die bis heute treu an der Seite ihres Idols stehen, erweisen sich bekanntlich als durchaus reisefreudig. Die Kleinstadt im Bundesstaat Rhode Island wird also den einen oder anderen Besucher begrüßen dürfen.