Roger Federer steht vor Einzug in die Hall of Fame

Roger Federer steht kurz davor, in die International Tennis Hall of Fame von Newport aufgenommen zu werden. Neben dem Schweizer könnte diese Ehre 2026 zwei weiteren Ex-Profis zuteil werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 18:18 Uhr

© Getty Images Hat gut lachen: Roger Federer

Roger Federer wird im kommenden Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen werden. Der Schweizer wurde neben dem Argentinier Juan Martin del Potro sowie der Russin Svetlana Kuznetsova in der Spieler-Kategorie für die sogenannte “Class of 2026” nominiert.

Insbesondere bei Federer ist die Aufnahme in die Hall of Fame nur Formsache. Der 44-Jährige gewann im Laufe seiner Karriere 20 Grand-Slam-Turniere und stand insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Bis zu seinem Karriereende im Herbst 2022 holte er auf der Tour 103 Titel.

Was passiert mit del Potro und Kuznetsova?

Del Potro triumphierte 2009 bei den US Open und führte Argentinien 2016 zum ersten Davis-Cup-Titel. Im selben Jahr gewann der “Turm von Tandil” in Rio de Janeiro die olympische Silbermedaille. Kuznetsova holte in ihrer Laufbahn insgesamt vier Grand-Slam-Titel - zwei im Einzel sowie zwei im Doppel.

Aktuell gehören der Hall of Fame 270 Persönlichkeiten aus 28 Ländern an. In diesem Jahr wurde die illustre Runde in Newport durch Maria Sharapova und die Bryan-Brüder ergänzt.

Fan-Stimmen können entscheiden

Bis 10. Oktober können Fans auf der ganzen Welt hier ihre Stimme für die Nominierten abgeben. Nach Abschluss des Fan-Votings wird dann eine offizielle Gruppe von rund 140 stimmberechtigen Personen - darunter Journalisten, Historiker und Mitglieder der Hall of Fame - wählen.

Um den Sprung nach Newport zu schaffen, müssen die Nominierten mindestens 75 Prozent der Stimmen erhalten. Die drei Kandidaten mit der größten Zustimmung in der Fan-Abstimmung erhalten zusätzlich zum Ergebnis der offiziellen Wahlgruppe einen Bonus von ein bis Prozentpunkten. Bekanntgegeben wird das Resultat noch in diesem Jahr, die Einführung in die Hall of Fame erfolgt im Sommer 2026.