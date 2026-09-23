ATP: Kevin Krawietz und Mate Pavic bilden neues Spitzendoppel

Deutschlands Doppel Nummer eins trennt sich. Kevin Krawietz und Tim Pütz werden nächstes Jahr nicht mehr gemeinsam im Doppel antreten.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 23.09.2026, 07:55 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz bei den US Open 2026

Kevin Krawietz und Tim Pütz gehen im kommenden Jahr getrennte Wege. Das Aus des deutschen Spitzen-Doppels bestätigte Krawietz gegenüber der Neuen Presse Coburg. Schon nach dem verlorenen US-Open-Finale Mitte September hatte der 38 Jahre alte Pütz das Ende der erfolgreichen Partnerschaft angedeutet, in Zukunft will er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Krawietz wird ab dem kommenden Jahr mit dem Kroaten Mate Pavic, früherer Weltranglistenerster im Doppel, auf den Tennisplätzen dieser Welt stehen.

Neuer Partner für Krawietz

Seinen zukünftigen Partner und Nikola Mektic hatte der Deutsche erst am vergangenen Wochenende in der zweiten Qualifikationsrunde im Davis Cup zusammen mit Pütz geschlagen. "Am Sonntag in Halle haben wir die Sache festgeklopft", sagte Krawietz: "Ich hatte vorher auch schon Anfragen von anderen Spielern, aber nach dem längeren Gespräch mit Mate war sehr schnell klar, dass wir das nun versuchen wollen." Pavic spielt aktuell noch mit Marcelo Arevalo - und hat mit diesem bei den US Open ebenfalls gegen Krawietz/Pütz verloren.

Erfolgreiches Duo

Krawietz und Pütz spielen seit 2023 als Duo, ihr größter Erfolg war der Sieg bei den ATP Finals 2024. Einen gemeinsamen Grand-Slam-Titel konnte sie nicht holen, schon 2024 hatten Krawietz/Pütz im Finale der US Open eine Niederlage kassiert.

Zum Abschluss der Zusammenarbeit winken nun aber noch zwei große Titel: Zunächst wollen Krawietz und Pütz vom 15. bis 22. November bei den ATP Finals in Turin um einen erneuten Triumph spielen, bevor sie sich dann vom 24. bis 29. November bei der Finalrunde im Davis Cup in Bologna mit Deutschland durchsetzen wollen.