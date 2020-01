Australian Open 2020: Alexander Zverev gegen Stan Wawrinka im Livestream, Free-TV und Liveticker

Alexander Zverev hat sich bei den Australian Open 2020 ins Viertelfinale gespielt. Dort trifft er heute in der Nacht auf Mittwoch auf Stan "the Man" Wawrinka. Die Partie wird live auf Eurosport übertragen, ab ca. 4:30 Uhr gibt es einen Liveticker zum Spiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2020, 19:08 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] vor Beginn Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Viertelfinalpartie zwischen Stan Wawrinka und Alexander Zverev.

Zverev und Wawrinka haben sich bisher zwei Mal gegenübergestanden. Beide Male setzte sich der Deutsche in drei Sätzen durch: In St. Petersburg 2016 mit 7:5 im dritten Satz, in Miami 2017 holte er einen Satzrückstand auf und gewann mit 4:6, 6:2, 6:1.

Wawrinka zeigte im Achtelfinale gegen Daniil Medvedev eine bärenstarke Leistung, musste bei seinem Fünfsatzsieg allerdings einige Körner lassen. Zverev hingegen gab bislang im Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz ab und dominierte auch im Achtelfinale vor zwei Tagen gegen Andrey Rublev.

Sascha Zverev - Stanislas Wawrinka: TV-Übertragung und Livestream

Das Match zwischen Zverev und Wawrinka ist als dritte Partie auf der Rod Laver Arena nicht vor 4.30 Uhr angesetzt. Eurosport zeigt das Match live im linearen Fernsehen und über den Eurosport Player auch im Livestream.