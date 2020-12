Australian Open 2021: Andy Murray erhält Wildcard

Andy Murray bekommt erwartungsgemäß eine Wildcard für die Australian Open 2021.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.12.2020, 15:10 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Das berichten mehrere britische Medien. "Wir begrüßen Andy Murray mit offenen Armen", wird Turnierchef Craig Tiley zitiert.

Murray hatte bei den Australian Open 2019 das vermutliche Ende seiner Karriere bekanntgegeben und war nach seinem Fünfsatz-Aus gegen Roberto Bautista Agut emotional verabschiedet worden.

Die Hüft-OP verlief jedoch so gut, dass der Schotte bereits im Sommer 2019 im Doppel und Mixed zurückkam, und im Spätjahr auch im Einzel. Zuletzt war Murray jedoch immer wieder verletzungsbedingt zurückgeworfen worden, aktuell ist er nur auf Platz 122 der Welt notiert und daher - Stand jetzt - auf eine Wildcard angewiesen. Murray erspart sich dadurch das Qualifikationsturnier, das in diesem Jahr in Dubai ausgetragen wird.

Die Australian Open finden vom 8. bis 21. Februar 2021 statt.

Tiley über Murray-Comeback: "Highlight der Australian Open 2021"

"Als fünffacher Finalist war er an so vielen wunderbaren Matches und Geschichten beteiligt bei den letzten Auflagen der Australian Open", so Tiley weiter. "Sein Rücktritt war ein so emotionaler Moment, und ihn nun zu erleben, nachdem er nach seiner Operation auf die Tour zurückgekehrt ist, wird ein Highlight der Australian Open 2021 werden."

Murray, zweifacher Wimbledon-Champ und Sieger der US Open, stand bereits fünf Mal im Finale der Australian Open, konnte aber noch nicht gewinnen. 2010 verlor er gegen Roger Federer, 2011, 2013, 2015 und 2016 gegen Novak Djokovic.

Bereits am Samstag war bekannt geworden, dass Murray auch eine Wildcard für das erste ATP-Turnier im neuen Jahr, in Delray Beach, erhalten wird.