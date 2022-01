Australian Open 2022 live: Alexander Zverev vs Daniel Altmaier im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) trifft in Runde 1 bei den Australian Open 2022 auf Daniel Altmaier (ATP-Nr. 91). Das Spiel gibt's live im TV bei Eurosport und im Livestream im Eurosport Player, außerdem bei ServusTV (in Österreich) sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.01.2022, 16:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Daniel Altmaier

Zverev gilt speziell nach dem "Aus" von Novak Djokovic als einer der ganz großen Favoriten auf den Titel - neben US-Open-Champ Daniil Medvedev. Es wäre sein erster Grand-Slam-Turniersieg, eines der großen Ziele de Hamburgers.

Über seine Vorbereitung zeigte sich Zverev positiv gestimmt, ohnehin über seine Leistungen im zweiten Halbjahr 2021. Hier hatte der 24-Jährige unter anderem die Olympische Goldmedaille gewonnen und bei den US Open das Halbfinale erreicht, wo er in einem knappen Fight Novak Djokovic unterlegen war. Überhaupt hat Zverev im Vorjahr sechs Turniere für sich entscheiden können, darunter das Jahresabschlussturnier der ATP Finals.

"Als Topspieler hat man immer Druck, aber Druck ist doch ein Privileg", sagte er vor Turnierbeginn.

Daniel Altmaier: Bestmarke Top 100

Gegner Daniel Altmaier hat ebenso einen klasse Jahresendspurt hingelegt, wenn auch auf anderem Terrain. Altmaier gewann zwei Challenger-Turniere und spielte sich auch bei seinen restlichen Auftritten fast immer in die weiten Runden, mit seinem Sieg in Puerto Vallarta knackte er zudem erstmals die Top 100 der Welt. Altmaier galt stets als großes Talent, war dann aber lange verletzt. Was er kann, zeigte er auf großer Bühne Ende 2020 bei den French Open, wo er aus der Qualifikation heraus bis ins Achtelfinale kam, unter anderem nach Siegen über Jan-Lennard Struff und Matteo Berrettini.

Auf der Tour ist es die erste Begegnung zwischen Zverev und Altmaier.

Australian Open 2022: Wo kommt Zverev gegen Altmaier?

Das Erstrundenspiel der Australian Open zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier ist als zweites Spiel der Night Session nach 9 Uhr MEZ in der Rod Laver angesetzt. Es sollte also gegen 10.30 Uhr beginnen. Zuvor hat Ashleigh Barty ihren Auftritt.

Ihr seid im TV und Livestream bei Eurosport dabei, außerdem überträgt ServusTV (in Österreich). Den Liveticker könnte ihr bei uns verfolgen!