Australian Open: Adelaide-Finalistin Noskova scheitert in Qualifikation

Linda Noskova, am Sonntag noch Finalistin beim WTA-Tour-500-Turnier in Adelaide, ist in der ersten Runde des Qualifikations-Wettbewerbs für die Australian Open 2023 ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 10:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Linda Noskova wird bei den Australian Open nicht im Hauptfeld vertreten sein

Linda Noskova wird in der aktuellen WTA-Weltrangliste an Position 56 geführt, damit sollte ihr eigentlich ein Fixplatz im 128er-Raster bei den Australian Open sicher sein. Bei Nennschluss lag die 18-jährige Tschechin allerdings noch jenseits der 100. Womit Noskova sich über den Qualifikations-Wettbewerb in das Hauptfeld spielen musste. Dieses Vorhaben ist schon in Runde eins krachend gescheitert. Denn Noskova unterlag Katherine Prebov mit 6:4, 6:3 und 4:6.

Vor zwei Tagen noch stand Linda Noskova ja im Endspiel von Adelaide, wo sie gegen Aryna Sabalenka in zwei Sätzen verlor. Nachdem sie auf dem Weg ins Finale neben anderen auch Victoria Azarenka und Ons Jabeur besiegt hatte.

Größere Probleme hatte auch die junge Amerikanerin Alicia Parks, die im Qualifikations-Turnier an Position eins gesetzt ist. Parks gewann aber gegen Alexandra Bozovic aus Australien mit 7:6 (4) und 7:6 (2).

Bereits am ersten Tag der Qualifikation war Eugenie Bouchard gescheitert. Die Kanadierin, 2014 Halbfinalistin bei den Australian Open, schied gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger in drei Sätzen aus.