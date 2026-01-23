Australian Open: Aryna Sabalenka ringt Anastasia Potapova in zwei Sätzen nieder

Aryna Sabalenka hat bei den Australian Open mit viel Mühe das Achtelfinale erreicht. Die Weltranglistenerste schlug die Österreicherin Anastasia Potapova am Freitag in zwei engen Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 04:10 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht im Achtelfinale

Topfavoritin Aryna Sabalenka steht bei den Australian Open ohne Satzverlust im Achtelfinale. Die Weltranglistenerste hatte in ihrer Drittrundenpartie gegen Anastasia Potapova, die seit Anfang des Jahres unter österreichischer Flagge spielt, aber lange zu kämpfen. Erst nach über zwei Stunden Spielzeit fixierte Sabalenka ihren 7:6 (4) und 7:6 (7)-Erfolg.

Vor allem der zweite Satz in der Rod Laver Arena glich einer Achterbahnfahrt. Sabalenka verspielte zunächst einen 4:0-Vorsprung und servierte bei 5:4 erfolglos zum Matchgewinn, ehe zum zweiten Mal ein Tiebreak die Entscheidung bringen musste. In diesem vergab Potapova insgesamt vier Satzbälle, ehe Sabalenka umgehend ihren ersten Matchball verwandelte. Damit hält die zweifache Australian-Open-Siegerin auf Grand-Slam-Ebene nun bei 19 gewonnenen Tiebreak en suite.

Sabalenka nun gegen Mboko

“Sie hat unglaubliches Tennis gespielt. Manchmal gibt es Tage, an denen man einfach kämpfen muss”, lobte Sabalenka, der zuvor insgesamt 44 unerzwugene Fehler unterlaufen waren, Österreichs Nummer eins im On-Court-Interview. “Ich bin sehr froh, dass ich heute den Sieg geholt habe.”

Im Achtelfinale trifft Sabalenka auf Youngster Victoria Mboko. Die 19-jährige Kanadierin, die in der Vorsaison völlig überraschend das WTA-1000-Event in Montreal gewonnen hatte, bezwang die Dänin Clara Tauson mit 7:6 (5), 5:7 und 6:3.

