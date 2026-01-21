Australian Open: Carlos Alcaraz gewinnt Fight gegen Yannick Hanfmann in drei Sätzen

Carlos Alcaraz hat das Zweitundenduell gegen Yannick Hanfmann gewonnen. Der Weltranglistenerste siegte nach einem zunächst auf Augenhöhe geführtem Duell am Ende souverän 7:6(4), 6:3, 6:2.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 07:02 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hatte mit Yannick Hanfmann in der zweiten Runde keine allzu leichte Aufgabe.

Der Start in das Duell gegen Yannick Hanfmann verlief für Carlos Alcaraz etwas holprig. Denn der Karlsruher konnte zu Beginn des Matches mit einem Break in Führung. Doch diese hatte nur ein Spiel bestand. Direkt im nächsten Aufschlagspiel konnte der Spanier auf 2:2 stellen.

Beim Stand von 5:4 war Hanfmann bei Aufschlag Alcaraz sogar den Breakbällen zum Satzgewinn nicht weit entfernt. Diesen holte sich dann nach 78 Minuten aber doch der favorisierte Spanier nach langem Fight im Tiebreak.

Alcaraz wackelt nur ganz am Ende

Das Niveau des ersten Durchgangs konnte Yannick Hanfmann nun nicht mehr aufrechterhalten. Nach der 2:0-Satzführung musste sich der DTB-Profi zudem auch noch mit Problemen im Bauchmuskelbereich herumplagen.

Carlos Alcaraz nutzte diesen Vorteil zu seinem Vorteil. Mit dem Break zum 2:1 sorgte der Weltranglistenerste für die endgültige Vorentscheidung. Doch ganz am Ende wurde die Partie dann nochmal unterhaltsam, was das Publikum mit viel Freude honorierte.

Yannick Hanfmann hatte beim Stand von 2:5 mit vier Breakbällen zwar nochmal die Chance um in die Partie zurückzufinden, doch Alcaraz befreite sich aus der misslichen Lage und feierte nach 2:46 Stunden mit dem dritten Matchball den Einzug in Runde drei. Michael Zheng oder Corentin Moutet lautet der Gegner am kommenden Freitag.

