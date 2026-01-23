Australian Open: Carlos Alcaraz wackelt bei Trickshot-Show gegen Corentin Moutet nur kurz

Carlos Alcaraz steht bei den Australian Open in Melbourne souverän im Achtelfinale. Der Weltranglistenerste blieb in seiner sehenswerten Drittrundenpartie gegen Corentin Moutet ohne Satzverlust.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 06:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz griff gegen Corentin Moutet auch in die Trickkiste

Carlos Alcaraz ist bei den Australian Open 2026 souverän ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglistenerste, der in Melbourne den Karriere-Grand-Slam komplettieren könnte, gewann seine Drittrundenpartie gegen den Franzosen Corentin Moutet am Freitag mit 6:2, 6:4 und 6:1.

Alcaraz hatte das Geschehen in der Rod Laver Arena über weite Strecken im Griff und nur im zweiten Satz kurz Probleme. Der Spanier verlor nach komfortabler 3:0-Führung aus dem Nichts vier Games in Folge, stellte aber umgehend wieder die alte Ordnung her. Im dritten Durchgang machte der sechsfache Grand-Slam-Sieger, der das Publikum wie auch Moutet mit einigen Trickshots begeisterte, dann kurzen Prozess.

Alcaraz im Achtelfinale gegen Paul

“Ich hatte so viel Spaß auf dem Court”, sagte Alcaraz im On-Court-Interview nach seinem 100. Match auf Grand-Slam-Ebene. “Da waren einige Highlights dabei.”

Im Achtelfinale bekommt es Alcaraz mit Tommy Paul zu tun. Der US-Amerikaner profitierte beim Stand von 6:1 und 6:1 von einer verletzungsbedingten Aufgabe des Spaniers Alejandro Davidovich Fokina. Wesentlich härter hatte am Freitag der ehemalige Weltranglistenerste Daniil Medvedev zu kämpfen.

Das Einzel-Tableau in Melbourne