Australian Open: Daniil Medvedev schlägt Fabian Marozsan nach 0:2-Satzrückstand

Daniil Medvedev hat sich durch einen starken Comeback-Erfolg über Fabian Marozsan ins Achtelfinale der Australian Open gekämpft. Dort geht es für ihn gegen seinen Vorjahres-Bezwinger.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 05:29 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev drehte die Partie gegen Fabian Marozsan

Daniil Medvedev hat als erster Spieler bei den diesjährigen Australian Open einen Erfolg nach 0:2-Satzrückstand gefeiert. Der ehemalige Weltranglistenerste rang Fabian Marozsan aus Ungarn in seiner Drittrundenpartie am Freitag mit 6:7 (5), 4:6, 7:5, 6:0 und 6:3 nieder.

Medvedev fand in der Margaret Court Arena lange nicht zu seinem Spiel und lag Anfang des dritten Satzes mit Break zurück. Der US-Open-Champion von 2021, der in Melbourne schon dreimal im Finale stand, steigerte sich aber gerade noch rechtzeitig und spielte mit Fortdauer des Matches auch seine körperlichen Vorteile aus.

Medvedev, der in der Vorbereitung auf die Australian Open das ATP-250-Event in Brisbane gewonnen hatte, trifft im Achtelfinale auf Learner Tien. Der US-Amerikaner gewann am Freitag gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 7:6 (11), 6:4 und 6:2. Im Vorjahr musste sich Medvedev Tien in der zweiten Runde in fünf Sätzen geschlagen geben.

Das EInzel-Tableau in Melbourne