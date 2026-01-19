Australian Open: Djokovic meistert Auftaktgegner Martinez spielerisch leicht

In seiner Auftakt-Partie bei den Australian Open 2026 dominierte Rekord-Grand-Slam-Champion Nokak Djokovic seinen spanischen Gegner Pedro Martinez mit spielerischer Leichtigkeit und nahm damit, ohne Satzverlust, die erste Hürde zu seinem angepeilten 25. Grand-Slam-Titel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 14:10 Uhr

© Getty Images In seiner Auftaktbegegnung bei den Australian Open 2026 beherrschte Novak Djokovic seinen Gegner Pedro Martinez fast nach Belieben.

Gespannt blickte die Tennis-Welt nach Melbourne in die Rod Laver Arena, in welch spielerischer Verfassung sich der 24-fache Grand-Slam-Champion in seinem Auftakt-Match bei den Australian Open 2026 gegen den Spanier Pedro Martinez zeigen würde, schließlich bestritt der Serbe vor mehr als zwei Monaten sein letztes Match auf der Tour beim Finaltriumph in seiner neuen Heimat Athen.

Doch die letzten Zweifel schienen bereits nach wenigen Ballwechseln ausgeräumt zu sein. Von Beginn an demonstrierte Djokovic seine Stärke bei eigenem Aufschlag und sollte im gesamten ersten Satz nur drei Punkte bei eigenem Service abgeben. Auch als Rückschläger übte er mit seiner kompromisslosen Return-Stärke großen Druck auf seinen 28-jährigen Gegner aus und schnappte sich gleich dessen erstes Aufschlagspiel. In der Endphase des ersten Durchgangs wirkte er beim Return-Spiel etwas hektisch, weshalb er dort eine vorzeitigere Entscheidung verpasste. Dennoch servierte er den ersten Durchgang sicher nach Hause.

Auch im zweiten Durchgang zeigte sich Djokovic bei eigenem Service nahezu unantastbar und gestattete seinem Gegenüber dabei sogar nur einen Punktgewinn. Martinez hatte in seinem Spiel weiterhin keine Waffen, mit denen er dem ehemaligen Weltranglistenersten nachhaltig wehtun konnte. Diesmal nutzte der serbische Davis-Cup-Sieger von 2010 seine Möglichkeiten bei Aufschlag seines Gegners noch effektiver und besiegelte nach zwei Breaks per Smash den Gewinn des zweiten Durchgangs.

Auch im dritten Akt bestimmte der 38-jährige Djokovic weiterhin das Geschehen. Nachdem der Serbe im dritten Spiel noch eine Break-Chance verstreichen lassen musste, packte er beim nächsten Aufschlagspiel seines Gegners konsequent zu. Auch in der Folge war der zehnfache Melbourne-Champion nicht mehr zu bremsen und tütete mit einem perfekt gesetzten Cross-Ball nach erlaufenem Stopp das Doppel-Break ein. In einem erneut souveränen Aufschlagspiel zum Abschluss besiegelte er standesgemäß mit einem Ass den 6:3, 6:2, 6:2-Triumph nach knapp zwei Stunden, der gleichzeitig seinen 100. Match-Erfolg in Melbourne bedeutete.

In der zweiten Runde sieht sich der an Position 4 geführte Djokovic dem italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli gegenüber, der sich in fünf Sätzen gegen den französischen Linkshänder Terence Atmane behaupten konnte.

