Australian Open: Dominic Thiem schlägt Adrian Mannarino und steht in Runde zwei

Dominic Thiemsteht in Runde zwei der Australian Open. Der Österreicher gab sich in seiner Erstrundenbegegnung mit seinem "Lieblingsgegner" Adrian Mannarino keine Blöße und ging mit einem 6:3, 7:5 und 6:2 als Sieger vom Platz. (Die Partie gibt es in unserem Liveticker nachzulesen).

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.01.2020, 05:48 Uhr

Dominic Thiem bezwingt Adrian Mannarino bei den Australian Open und steht in Runde zwei

Nun sollten sie also losgehen, die Australian Open für Dominic Thiem. Der Österreicher traf in seinem Auftaktmatch mit Adrian Mannarino auf einen Spieler, der ihm besser nicht liegen könnte. Sieben Mal standen sich Thiem und der Franzose bereits gegenüber – sieben Mal durfte Dominic Thiem den Platz als Sieger verlassen. Auf dem Papier also eine durchaus lösbare Aufgabe für den Lichtenwörther – alles andere als ein Sieg des Österreichers wäre eine faustdicke Überraschung.

Der Österreicher startete schwungvoll in die Partie und konnte seinem Kontrahenten im vierten Spiel des ersten Satzes seinen Aufschlag abnehmen. In der Folge war es eher Dominic Thiem, der einem zweiten Break näher war, als dass Adrian Mannarino noch einmal hätte rankommen können. Nach 48 Minuten konnte der Lichtenwörther folgerichtig Satz eins mit 6:3 ausservieren.

Engerer zweiter Durchgang

Der zweite Satz begann mit umkämpften Aufschlagspielen. Das lag zum einen an einer deutlichen Leistungssteigerung des Franzosen, zum anderen agierte Dominic Thiem in dieser Phase nicht vollends konzentriert und wirkte fehleranfällig. Beim Stand von 2:2 war es aber dann wieder der Österreicher, der sich anschickte, seinem fünf Jahre älteren Gegenüber den Aufschlag abzunehmen. Zwei Vorhand-Bälle des Franzosen en suite im Aus bescherten dem Lichtenwörther das Break im fünften Game des zweiten Satzes.

Anders als in Satz eins konnte Adrian Mannarino aber zurückschlagen und sicherte sich das umkämpfte achte Spiel. Viel sollte es dem Franzosen aber nicht nutzen, denn Thiem erwischte den perfekten Zeitpunkt und nahm Mandarino seinen Aufschlag zum 6:5 im zweiten Durchgang ab. Wenige Augenblicke später konnte Dominic Thiem den Sack zumachen und auf 2:0 Sätze erhöhen.

Thiem breakt früh in Satz drei

Der Start in den dritten Satz hätte für Dominic Thiem nicht besser sein können. Bereits im ersten Game profitierte er von einem Doppelfehler Mannarinos und sicherte sich das frühe Break. Das war der Knackpunkt in dieser Partie: Mannarino war sichtlich gebrochen und kassierte zu Null das Break zum 0:3. Der Rest war für Thiem nur noch Formsache. Mit 6:2 gewann der Österreicher auch Satz drei und konnte sich schlussendlich doch klar mit 6:3, 7:5 und 6:2 gegen Adrian Mannarino durchsetzen.

Damit steht Dominic Thiem wie schon im Vorjahr in der zweiten Runde der Australian Open. Im Vorjahr war für den Österreicher aber bereits in dieser Endstation. Damals hatte der 26-Jährige aber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ganz anders in diesem Jahr: Thiem wirkt körperlich topfit und ließ in Runde eins kaum Kräfte liegen.

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden wird in der Begegnung von Alex Bolt und Albert Ramos-Vinolas der nächste Gegner des Österreichers ermittelt. Nach seinem Auftaktsieg kann Thiem jedoch mit breiter Brust in sein Zweitrundenmatch gehen.

Das Spiel gibt es in unserem Liveticker nachzulesen.