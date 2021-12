Australian Open: Finalistin Jennifer Brady sagt ab

Jennifer Brady hat ihren Auftritt bei den Australian Open 2022 abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.12.2021, 09:45 Uhr

© Getty Images Jennifer Brady

Sie ist damit die nächste prominente Spielerin, die nicht in Melbourne dabei sein wird: Brady, in diesem Jahr bis ins Finale gerauscht und dort gegen Naomi Osaka unterlegen war, laboriert nach wie vor an ihrer Verletzung am linken Fuß.

Die hatten sie bereits seit dem Frühjahr auf Trab gehalten: Bei den French Open musste Brady in der dritten Runde aufgeben, es folgten nur kurzzeitige Comebacks bei den Olympischen Spielen und in Cincinnati, wo sie abermals nicht weiterspielen konnte.

Jennifer Brady: Seit 2019 mit an der Spitze

Brady hatte 2019 ihren Durchbruch auf der Tour geschafft mit einem Halbfinal-Lauf bei den US Open, bei den diesjährigen Australian Open zog sie dann sogar ins Endspiel ein, das sie gegen Osaka mit 4:6, 3:6 verlor.

Vor Brady hatten für die Australian Open 2022 bereits Serena Williams und Karolina Pliskova abgesagt.