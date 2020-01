Australian Open: Halep, Kontaveit und Muguruza erfolgreich

Wimbledonsiegerin Simona Halep bleibt bei den Australian Open weiterhin ohne Satzverlust - sie steht nun im Viertelfinale. Ihr gefolgt sind Anett Kontaveit und Garbine Muguruza.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 06:54 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Simona Halep bleibt weiter eine der heißen Kandidatinnen auf einen Turniersieg bei den Australian Open 2020. Die Finalistin aus 2018 schlug im Achtelfinale die Belgierin Elise Mertens mit 6:4 und 6:4. Halep hat im gesamten Turnierverlauf bislang noch keinen Satz abgegeben und musste nur in ihrem Erstrundenmatch gegen Jennifer Brady in einen Tiebreak, den sie gewann - nach Abwehr von drei Satzbällen.

Nach dem Match war Halep in Plauderlaune. Angesprochen auf ihre Spendenaktion - Halep will jeweils 200 Australische Dollar für die Opfer der Buschfeuer spenden, wenn sie ihre Betreuer ärgert - erklärte Halep, Coach Darren Cahill würde ihr am Ende des Turniers die Gesamtsumme mitteilen. "Zum ersten Mal kann ich tun und lassen, was ich will", witzelte Halep, "zum ersten Mal fühle ich mich happy auf dem Platz."

Halep ist für ihre negative Körpersprache auf dem Court berühmt und berüchtigt; Coach Cahill beendete einst gar kurzfristig die Zusammenarbeit, weil Halep ihren Kampfgeist vermissen ließ.

Halep trifft nun auf die Estin Anett Kontaveit, die erstmals in der Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier steht. Kontaveit, aktuell Weltranglisten-31., siegte in einem umkämpfen Match gegen die junge Polin Iga Swiatek mit 6:7 (4), 7:5, 7:5.

Muguruza wieder in Form

Ebenfalls ins Viertelfinale geschafft hat es die zweifache Major-Siegerin Garbine Muguruza. Die Spanierin zeigt sich nach ihrem schwachen Jahr 2019 bei den Australian Open stark verbessert. Muguruza, 2017 kurzzeitig Weltranglisten-Erste und aktuell nur noch auf Platz 32 notiert, gewann gegen die an neun gesetzte Niederländerin Kiki Bertens mit 6:3 und 6:3. Zuvor hatte sie bereits Elina Svitolina eliminiert.

Muguruza wartet nun auf die Siegerin der Partie zwischen Angelique Kerber und Anasasia Pavlyuchenkova (hier im Liveticker).

Bereits am Sonntag hatten Ashleigh Barty, Petra Kvitova, Sofia Kenin und Ons Jabeur die Runde der letzten Acht in Melbourne erreicht.

