Australian Open: Iga Swiatek im Vertauen auf das Momentum weiter

Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek hat das Achtelfinale von Melbourne erreicht - müsste jedoch über die Distanz gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 12:30 Uhr

6:1, 1:6, 6:1, so das etwas merkwürdig anmutende Ergebnis aus Sicht der Polin gegen Anna Kalinskaya. Das sie wiederum gar nicht so sah: Sie wisse, wie eindrucksvoll Kalinskaya spielen könnte, erklärte Swiatek im Anschluss an die Partie. Und alle Bälle, die in Satz 1 im Aus gelandet seien, habe sie eben in Satz 2 getroffen. “Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich im zweiten Satz schlechter gespielt hätte”, so Swiatek. Sie habe sich auf sich konzentriert, im Wissen, dass das Momentum wechseln könne.

Was es dann auch getan hat. Swiatek trifft nun auf die Australierin Maddison Inglis, die vom Rückzug von Naomi Osaka profitierte.

Inglis hatte in Runde 2 gegen Laura Siegemund gewonnen.

Auch weiter: Elena Rybakina, an fünf gesetzt in Melbourne, nach einem 6:2, 6:3 gegen Tereza Valentova.

In der Nacht waren bereits Titelverteidigerin Madison Keys, Amanda Anisimova und Jessica Pegula weitergekommen. Ebenfalls siegreich: Elise Mertens und Xinyu Wang, die gegen die an 13 gesetzte Linda Noskova gewann.

