Australian Open: Naomi Osaka zieht raus

Die frühere Melbourne-Siegerin Naomi Osaka hat ihr Drittrundenmatch gegen Lokalmatadorin Maddison Inglis abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 10:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Diese schwierige Entscheidung habe sie treffen müssen, weil sie körperliche Probleme nach ihrem letzten Match bekommen habe und diese abklären lassen müsse, schrieb Osaka auf Instagram. Jetzt aufzuhören “bricht mir das Herz”, führte sie weiter aus. “Aber ich kann eine weitere Verschlimmerung nicht riskieren.”

Osaka hatte die ersten beiden Runden in drei Sätzen gewonnen. In Runde 1 hatte sie mit einem spektakulären Outfit für Schlagzeilen gesorgt, in Runde 2 gab es Zoff mit Gegnerin Sorana Cirstea. Cirstea hatte sich über Osakas Anfeuerungsrufe zwischen ihrem ersten und zweiten Aufschlag aufgeregt, Osaka aber hatte beteuert, dies nur für sich getan zu haben.

Inglis steht damit im Achtelfinale. Die Australierin hatte in der zweiten Runde in einem Tiebreak-Krimi gegen Laura Siegemund gewonnen.