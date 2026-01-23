Australian Open live: Jannik Sinner vs. Eliot Spizziri im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Eliot Spizzirri treffen heute am Samstag in der dritten Runde der Australian Open 2026 aufeinander. Das Match gibt es ab 2 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 19:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner und Eliot Spizziri treffen in Melbourne in Runde drei aufeinander

Es soll sehr heiß werden an diesem Samstag in Melbourne. Somit könnte die Partie von Jannik Sinner gegen Eliot Spizzirri ein erster Härtetest werden. Der US-Amerikaner ist nicht zu unterschätzen: In Runde eins gewann Spizzirri gegen Joao Fonseca. Der Brasilianer war allerdings nicht ganz fit in diese Partie gegangen.

Titelverteidiger Sinner dagegen musste gegen Hugo Gaston nur zwei Sätze absolvieren, danach gab der Franzose auf. Und auch James Duckworth war natürlich kein Stolperstein für den Südtiroler.

Sinner vs. Spizzirri - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Eliot Spizzirri gibt es ab 2 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne