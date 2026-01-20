Australian Open: Nick Kyrgios versucht sich auch im Mixed

Das Mixed-Tableau bei den Australian Open 2026 wartet mit einem prominenten Wildcard-Duo auf: Nick Kyrgios und Leylah Fernandez werden in Melbourne gemeinsam angreifen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 15:41 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios wird in Melbourne auch im Mixed-Doppel angreifen

Im Einzel war Nick Kyrgios bei den diesjährigen Australian Open aufgrund mangelnder Fitness bekanntermaßen nicht am Start. Dennoch wird der Publikumsliebling das Major-Event in Melbourne beehren - und das gleich in zwei Wettbewerben. Denn neben dem Herren-Doppel (mit Thanasi Kokkinakis) wird der 30-Jährige auch im Mixed an den Start gehen.

Angekündigt hatte Kyrgios dieses Vorhaben schon länger, nun ist seine Teilnahme auch offiziell bestätigt. Der Wimbledon-Finalist von 2022 ist dank einer Wildcard Teil des Mixed-Tableaus, das von den Veranstaltern am Dienstag veröffentlicht wurde. Kyrgios und die Kanadierin Leylah Fernandez, die im Einzel in der ersten Runde verlor, treffen zum Auftakt auf Desirae Krawczyk und Neal Skupski.

Miedler hält Österreichs Fahne hoch

Angeführt wird das Feld von Sara Errani und Andrea Vavassori, die zuletzt bei den US Open den Titel holten. Die beiden Italiener bekommen es in der ersten Runde mit der Deutschen Laura Siegemund und ihrem französischen Partner Edouard Roger-Vasselin zu tun. Für den Sieger dieses Duells geht es danach möglicherweise gegen den einzigen österreichischen Vertreter. Lucas Miedler und die Russin Vera Zvonareva eröffnen ihrerseits gegen die Lokalmatadoren Olivia Gadecki/John Peers.

Aus deutscher Sicht sind neben Siegemund noch Kevin Krawietz und Tim Pütz am Start. Krawietz trifft mit der Ungarin Fanny Stollar zunächst auf Taylor Townsend/Nikola Mektic, Pütz an der Seite der Chinesin Shuai Zhang auf Nicole Melichar-Martinez/Yuki Bhambri.

Das Mixed-Tableau bei den Australian Open