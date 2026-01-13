Australian Open: Tamara Korpatsch erreicht zweite Qualifikationsrunde

Tamara Korpatsch hat bei den Australian Open nach hartem Kampf die zweite Qualifikationsrunde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2026, 07:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tamara Korpatsch musste hart kämpfen

Tamara Korpatsch hat die Auftakthürde in der Australian-Open-Qualifikation gemeistert: Die an Position 14 gesetzte Deutsche setzte sich zum Auftakt gegen die Rumänin Miriam Bulgaru mit 6:4, 6:7 (7) und 6:2 durch. Damit fehlen der 30-Jährigen noch zwei Seiege zum Hauptfeld-Einzug.

Nach dem Aus von Anna-Lena Friedsam ist Korpatsch, die in Runde zwei auf die Italienerin Silvia Ambrosio trifft, die letzte deutsche Starterin in der Qualifikation. Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel stehen in Melbourne direkt im Hauptfeld.

Hier das Quali-Draw der Frauen