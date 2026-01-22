Australian Open: Wawrinka siegt weiter, Sinner ungefährdet

Jannik Sinner ist mit einem souveränen Drei-Satz-Erfolg gegen James Duckworth in die dritte Runde der Australian Open 2026 eingezogen. Stan Wawrinka musste über die volle Distanz gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 11:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stan Wawrinka hat in Melbourne einen Thriller für sich entschieden

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Jannik Sinner scheint auch in diesem Jahr seinen Groove bei den Australian Open früh gefunden zu haben. Gut: Zum Auftakt musste Hugo Gaston nach zwei Sätzen aufgeben. Und dass James Duckworth im zweiten Match kein großer Stolperstein werden würde, konnte man auch erwarten. Sinner gewann gegen den Lokalmatador jedenfalls problemlos mit 6:1, 6:4 und 6:2.

Nach seinen zwei Titelgewinnen 2024 und 2025 war dies schon der 16. Match-Erfolg von Jannik Sinner in Folge in Melbourne.

Und nun wäre ja eigentlich das doch von vielen Tennisfans antizipierte Treffen mit Joao Fonseca angestanden. Der angeschlagene Brasilianer musste sich aber schon in Runde eins Elliott Spizziri aus den USA geschlagen geben. Und eben dieser Spizziri wird nach einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Yibing Wu am Samstag der nächste Gegner von Jannik Sinner werden.

Wawrinka gewinnt Thriller

Die schönste Geschichte lieferte aber wohl Stan Wawrinka. Der Champion von 2014, der seine letzten Australian Open spielt, setzte sich nach seinem Auftakterfolg gegen Laslo Djere gegen den jungen Franzosen Arthur Gea in einem dramatischen Match mit 4:6, 6:3, 3:6, 7:5 und 7:6 (3) durch. Wawrinka spielt in Ende drei gegen Taylor Fritz. Der US-Amerikaner hatte mit Struff-Bezwinger Vit Kopriva nur im dritten Satz Probleme, gewann aber schließlich doch mit 6:1, 6:4 und 7:6 (5).

Ansonsten blieben die Überraschungen aus. Novak Djokovic bezwang Francesco Maestrelli souverän in drei Sätzen, nächste Gegner des Rekordchampions von Melbourne wird Botic van de Zandschulp sein. Auch Ben Shelton gegen Dane Sweeney, Lorenzo Musetti gegen Lorenzo Sonego und der junge Tscheche Jakub Mensik gegen Rafael Jodar ließen nichts anbrennen.

Dass sich Tomas Machac in vier engen Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas durchsetzen würde, war nun keine große Überracshung. Schließlich hat der Tscheche zuletzt in Adelaide das Vorbereitungsturnier gewonnen. Machac ist nun der nächste Gegner von Musetti.

Hier das Einzel-Tableau der Männer



