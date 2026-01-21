Australian Open: Yannick Hanfmann besteht Charaktertest in Rod Laver Arena

Yannick Hanfmann unterlag Carlos Alcaraz in der zweiten Runde der Australien auf dem Papier zwar deutlich in drei Sätzen. Die gezeigte Leistung gegen den Weltranglistenersten könnte jedoch eine wichtige Basis für die Saison sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2026, 13:24 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann präsentierte sich gegen Carlos Alcaraz mit einer starken Leistung.

Für Yannick Hanfmann war die Reise nach Melbourne in diesem Jahr durchaus lohnenswert. Mit dem Glück der direkten Hauptfeldteilnahme blieb der lange Weg durch die Qualifikation erspart. Zudem gab es in der ersten Runde gegen Zachary Svajda nach knapp drei Jahren (Roland Garros 2023) mal wieder einen Erfolg in einem Hauptfeld eines Grand Slams zu bejubeln. Damit wird der Karlsruher nach den Australian Open wieder den Top 100 der Weltrangliste angehören.

Und auch fern der reinen Statistiken sollte das Duell mit Carlos Alcaraz für Yannick Hanfmann nach der glatten Dreisatzniederlage einige positive Aspekte übriglassen. Das Publikum in der Rod Laver Arena honorierte die starke Leistung im ersten Satz mit zahlreichen Anfeuerungen. Ganze 78 Minuten dauerte dieser an, da der aus Karlsruhe stammende Profi auf Augenhöhe mit dem Branchenprimus agierte.

Hanfmann nimmt Selbstvertrauen aus Melbourne mit

Dass sich Yannick Hanfmann nach dem zweiten Satz einer kurzen Behandlungspause an der Bauchmuskulatur unterziehen musste, kann als symbolisches Bild für das Match gegen Alcaraz genommen werden. Denn das Bauchgefühl täuschte im Vorfeld wohl alle Tennisliebhaber, erwarteten diese doch einen deutlicheren Matchverlauf. Sie machten die Rechnung ohne den starken Willen des DTB-Profis, der mit seinen 34 Jahren auch auf eine Menge Tour-Erfahrung zurückgreifen kann.

Für Yannick Hanfmann geht es in den nächsten Wochen nun zunächst wieder abseits der ganz großen Tennisbühne weiter. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten sollte definitiv ausreichen, um die Rückkehr in den Kreis der besten 100 Tennisspieler zu bestätigen. Der Trip nach Melbourne war der passende Charaktertest. Das Bauchgefühl dürfte auch stimmen.

