Barbora Krejcikova fehlt auch in Indian Wells und Miami

Barbora Krejcikova wird aufgrund ihrer langwierigen Rückenverletzung auch die beiden WTA-1000-Turniere in Indian Wells und Miami verpassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 13:48 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova muss weiter pausieren

Die amtierende Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova muss sich weiterhin gedulden. Wie am Dienstag bekanntwurde, wird die Tschechin auch bei den beiden WTA-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami fehlen.

Krejcikova laboriert seit mehreren Monaten an einer Rückenverletzung und konnte in diesem Jahr noch kein Match auf der Tour bestreiten. Ihre bislang letzte Partie absolvierte die 29-Jährige bei den WTA Finals in Riad, wo sie Qinwen Zheng im Halbfinale unterlag.

Für Krejcikova rückt in Indian Wells die Österreicherin Julia Grabher in den Hauptbewerb. Die 28-Jährige, die in dieser Saison noch auf ihren ersten Sieg wartet, profitiert dabei einmal mehr von ihrem “Protected Ranking”. Der Startschuss für das Turnier in der kalfiornischen Wüste fällt am 5. März.