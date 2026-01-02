Battle of the Sexes: Aryna Sabalenka wünscht sich Revanche gegen Nick Kyrgios

Nach ihrer Niederlage im Battle of the Sexes gegen Nick Kyrgios sinnt Aryna Sabalenka auf Revanche.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2026, 14:58 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka eröffnet die Saison in Brisbane

Trotz der vielerorts negativen Reaktionen auf das erste Duell wünscht sich Aryna Sabalenka eine Neuauflage des Battle of the Sexes gegen Nick Kyrgios. “Ich würde es auf jeden Fall wieder machen”, sagte die Weltranglistenerste vor Beginn des WTA-500-Turniers in Brisbane (4. bis 11. Januar). “Ich liebe Revanchen und mag es nicht, das so stehenzulassen."

Sabalenka hatte am Sonntag gegen Kyrgios glatt mit 3:6 und 3:6 verloren. Im Falle eines neuerlichen Aufeinandertreffen würde die 27-Jährige einige Anpassungen vornehmen: “Ich denke, ich würde Nick das ganze Feld lassen, aber mir zwei Aufschläge nehmen. Das würde unser Niveau ein bisschen mehr ausgleichen.”

Sabalenka zweimal in Melbourne erfolgreich

Der in den vergangenen Jahren dauerverletzte Kyrgios hatte in Dubai trotz eines neun Prozent kleineren Feldes nur wenig Mühe mit Sabalenka gehabt. Es sei für sie “ein bisschen schwierig” gewesen, sich an diesen vermeintlichen Vorteil anzupassen, erklärte die vierfache Grand-Slam-Siegerin aus Belarus. Beiden Profis stand zudem nur ein Aufschlag zur Verfügung.

Einer Neuauflage würde Sabalenka durchaus zuversichtlich entgegenblicken: “Ich spüre, dass ich weiß, wie ich gegen ihn spielen muss.” Vor dem potentiellen Wiedersehen mit Kyrgios steht für die Weltranglistenerste nun aber vorerst der Tour-Alltag auf dem Programm. Nach dem Turnier in Brisbane geht es für Sabalenka zu den Australian Open in Melbourne, wo sie 2023 und 2024 den Titel holte.