United Cup: Argentinien eröffnet neue Saison mit Sieg über Spanien

Argentinien hat die Saison 2026 beim United Cup mit einem fulminanten 3:0-Erfolg über Spanien eröffnet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2026, 09:29 Uhr

© Getty Images Sebastian Baez gewann gegen Jaume Munar in zwei Sätzen

Die Tennis-Saison 2026 ist offiziell eröffnet! Im ersten Duell des Jahres behauptete sich Argentinien beim United Cup in Perth gegen Spanien glatt mit 3:0 und führt die Gruppe A damit vorerst an. Drittes Gruppenmitglied ist Titelverteidiger USA, der auch diesmal wieder auf die Dienste von Taylor Fritz und Coco Gauff bauen kann.

Im Duell zwischen Argentinien und Spanien brachte Sebastian Baez sein Land zunächst durch einen 6:4 und 6:4-Erfolg über Jaume Munar in Führung. Anschließend fixierte Solana Sierra mit einem 6:4, 5:7 und 6:0 gegen Jessica Bouzas Maneiro bereits den durchaus überraschenden Sieg der Südamerikaner.

Auch das Mixed-Doppel, das angesichts des United-Cup-Formats zum Zünglein an der Waage werden könnte, ging an Argentinien. Maria Lourdes Carle/Guido Andreozzi setzten sich gegen Yvonne Cavalle-Reimers/Inigo Cervantes mit 7:6 (6) und 6:2 durch.