United Cup: Sakkari und Tsitsipas führen Griechenland zum Sieg über Japan

Griechenland hat die Auftaktpartie beim United Cup gegen Japan gewonnen. Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas gewannen ihre Matches in jeweils zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.01.2026, 15:35 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari ließ Naomi Osaka keine Chance

Griechenland hat beim United Cup einen Start nach Maß hingelegt. Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas führten ihr Land am Freitag in Perth zum Auftakterfolg über Japan. Zunächst gewann Sakkari das Auftakteinzel gegen Naomi Osaka mit 6:4 und 6:2, danach setzte sich Tsitsipas gegen Shintaro Mochizuki mit 6:3 und 6:4 durch. Auch im abschließenden Mixed waren die Griechen siegreich.

Sakkari präsentierte sich gegen die vierfache Grand-Slam-Siegerin Osaka, die ihrerseits große Probleme mit dem Aufschlag hatte, in beeindruckender Frühform. “Man ist immer sehr zögerlich, wenn man in das erste Match geht, weil man sich manchmal vormachen kann, dass man eine gute Vorbereitung hatte. Und dann hat man hohe Erwartungen, dass man rausgeht und gleich alles macht”, meinte Sakkari nach dem Match.

Sakkari/Tsitsipas siegen auch im Mixed

Anschließend sorgte Tsitsipas im Herren-Einzel bereits für die Entscheidung. Der ehemalige Weltranglistendritte musste zwar sein erstes Aufschlagspiel abgeben, fand danach aber immer besser in die Partie und hatte mit Mochizuki nur mehr wenige Probleme. Nach 82 Minuten Spielzeit verwandelte Tsitsipas seinen zweiten Matchball zum 6:3 und 6:4-Erfolg.

Im abschließenden Mixed-Doppel setzten sich Sakkari/Tsitsipas gegen Nao Hibino/Yasutaka Uchiyama mit 6:2 und 6:3 durch. Angesichts des Formats könnte dieser Erfolg für die Griechen im weiteren Turnierverlauf von großer Bedeutung sein. Griechenland und Japan bekommen es in Gruppe noch mit Großbritannien, das in den Einzeln auf Billy Harris und Emma Raducanu vertrauen dürfte, zu tun.