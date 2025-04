Becker, Djokovic, Edberg und Co.: Carlos Alcaraz auf Augenhöhe

Carlos Alcaraz hat mit seinem Sieg gegen Arthur Fils im Viertelfinale beim ATP-Masters in Monte-Carlo neue Bestmarken gesetzt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 00:49 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat schon früh bei den Masters-Events gute Ergebnisse eingefahren.

Dass Carlos Alcaraz statistischen Bestleistungen nicht abgeneigt ist, sollte bereits umfassend bekannt sein. Und doch ist es immer wieder beeindruckend, wenn die Turnierveranstalter und Verbände Zahlen vorlegen, die die herausragenden Leistungen des Spaniers unterstreichen.

So kann der Weltranglistendritte auch in dieser Woche wieder mit einigen Bestmarken prahlen, sofern dieser das denn möchte. Bei seiner 30. Teilnahme bei einem ATP-Masters-Event, hat Carlos Alcaraz in dieser Woche die zehnte Halbfinalteilnahme klargemacht. Ein Bestwert, den sich der Spanier mit anderen Tennislegenden teilt.

Carlos Alcaraz aktuell die “geheime Nummer eins"

U.a. Boris Becker, Novak Djokovic oder Stefan Edberg erreichten diesen Meilenstein ebenfalls nach 30 Teilnahmen. Außerdem feierte Carlos Alcaraz seinen 70. Matchsieg auf Masters-Ebene vor seinem 22. Geburtstag. Diese Zahl können nur Novak Djokovic (75 Siege) und Rafael Nadal (110) überbieten.

Bei der aktuellen Fokussierung des Tennissports auf Carlos Alcaraz ist der aktuelle Weltranglistenplatz fast schon eine Enttäuschung. Es deutet aktuell jedoch viel darauf hin, dass der Spanier in diesem Jahr wieder den Kampf um die Nummer eins aufnehmen kann. Aktuell beträgt der Abstand zur gesperrten Nummer eins ca. 3600 Punkte. Jannik Sinner dürfte trotzdem gewarnt sein.

