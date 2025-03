Belinda Bencic: Besondere Stabilität als Erfolgsgeheimnis

Belinda Bencic hat beim WTA 1000er-Event in indian Wells Gegnerin Tatjana Maria in der ersten Runde keine Chance gelassen. Eine weitere Machtdemonstration gegen Spielerinnen außerhalb der Top 50. Dem Erfolgsgeheimnis der Schweizerin in diesem Jahr.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 18:49 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic zeigt sich gegen Kontrahentinnen außerhalb der Top 50 besonders stabil.

Für Belinda Bencic gab es in diesem Jahr bereits einige besondere Momente zu feiern. Ganz vorne im persönlichen Ranking dürfte der Titelgewinn beim WTA 500er-Event in Abu Dhabi sein. Mit ihrem deutlichen Sieg gegen Tatjana Maria hat Belinda Bencic erneut ihre gute Form bewiesen. Ein Sieg, der statistisch gesehen bereits im Vorfeld als sicher schien. Denn gegen Spielerinnen außerhalb der Top 50 hat die Schweizerin aktuell eine besonders gute Bilanz vorzuweisen.

Siege gegen diese Kontrahentinnen sind für die 27-Jährige aktuell eine Selbstverständlichkeit, denn Belinda Bencic kann in diesem Jahr eine weiße Weste gegen Spielerinnen ab Platz 51 vorweisen. Eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Turnierwochen. Zumal die ehemalige Top-Ten-Spielerin, die aktuell selbst auf Rang 57 in der WTA Weltrangliste geführt wird, dabei nur einen Satz abgegeben hat und dementsprechend Kräfte für die Duelle gegen die Topspielerinnen der Tour sparen kann.

Umso mehr dürfte Belinda Bencic die eigene Zielvorgabe verfolgen, dass der Sprung unter die besten 50 Spielerinnen möglichst schnell gelingt. Die nächste Chance für weitere Weltranglistenpunkte folgt bereits morgen in der zweiten Runde beim 1000er-Turnier in Indian Wells gegen die an Position 17 gesetzte Amanda Anisimova. Die 2:3 Bilanz gegen die Top 20 würde mit einem Sieg ausgeglichen sein. Der nächste Schritt zur Stabilität.