WTA Indian Wells: Bencic fertigt Maria ab, Badosa zieht zurück

Belinda Bencic hat in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers von Indian Wells einen klaren Erfolg über Tatjana Maria gefeiert. Unterdessen musste Paula Badosa ihren Start in der kalifornischen Wüste kurzfristig absagen, Profiteurin ist erneut Eva Lys.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.03.2025, 07:21 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic gab nur zwei Spiele ab

Das WTA-1000-Turnier in Indian Wells ist für Tatjana Maria schon wieder vorbei. Die Deutsche hatte in der ersten Runde gegen die Schweizerin Belinda Bencic keine Chance und unterlag glatt mit 1:6 und 1:6. Die Tokio-Olympiasiegerin bekommt es nun mit Doha-Champion Amanda Anisimova zu tun.

Weiterhin auf den Einzug in die zweite Runde darf Julia Grabher hoffen. Ihr Auftaktmatch gegen Iva Jovic wurde beim Stand von 6:2 und 1:1 aus Sicht der Österreicherin wegen Regens abgebrochen. Grabher wartet im laufenden Kalenderjahr noch auf ihren ersten Sieg.

Lys springt für Badosa ein

Schlechte Nachrichten gab es unterdessen von Paula Badosa, die ihren Start in der kalifornischen Wüste aufgrund ihrer anhaltenden Rückenprobleme absagen musste. Schon in der Vorwoche wurde die Spanierin, die 2021 in Indian Wells triumphiert hatte, beim WTA-500-Turnier im mexikanischen Merida von dieser Verletzung gestoppt.

Profiteurin ist einmal mehr die Deutsche Eva Lys, die wie bereits bei den Australian Open doch noch ins Hauptfeld rutschte. Da Badosa in Indian Wells gesetzt gewesen wäre, steigt die 23-Jährige erst in Runde zwei ein. Dort bekommt sie es mit der US-Amerikanerin Caroline Dolehide zu tun.

Das Einzel-Tableau in Indian Wells