Belinda Bencic ruft Alexander Zverev zu Spende auf: 200 Dollar pro Doppelfehler

Belinda Bencic hat sich in der Gruppe an Tennisprofis eingereiht, die für die Buschfeuer in Australien spenden. Dabei erlaubte sie sich mit Alexander Zverev einen Scherz.

von Lukas Zahrer

zuletzt bearbeitet: 09.01.2020, 13:36 Uhr

"Ich bin gerade am Weg nach Australien, und mein Herz weint bei all den tragischen Nachrichten. Es ist erschütternd, wie die Buschfeuer fortschreiten, sie müssen aufhören!", schrieb Bencic am Mittwoch auf den sozialen Medien. Die Schweizerin hat laut eigenen Angaben bereits eine Geldspende abgegeben, will aber den Betrag beim Turnier in Adelaide und bei den Australian Open erhöhen.

Während viele Spielerinnen und Spieler - etwa Julia Görges - eine fixe Summe pro geschlagenem Ass spenden wollen, werden andere Frauen immer kreativer. Simona Halep etwa will für jedes Mal, bei dem sie ihrem Trainer Darren Cahill auf den Keks geht, einen Betrag spenden. Die Rumänin ist bekannt für ihre emotionalen Auseinandersetzungen mit ihrem australischen Coach.

Auch Bencic überlegte sich aufgrund ihrer fehlenden Dominanz beim Aufschlag einen anderen Weg. "Ich bin nicht die Beste wenn es darum geht, Asse zu schlagen. Aber Doppelfehler kann ich viel besser", sagte sie ohne fehlendem Selbsthumor. 200 Dollar sollen pro Doppelfehler gespendet werden, kündigte Bencic an. "So bin ich nicht sauer auf mich. Und endlich haben sie einen Sinn."

Nachdem etwa Maria Sharapova Novak Djokovic dazu aufgerufen hatte, ihre Spende zu egalisieren, nahm sich auch Bencic ein Beispiel. Sie fragte vorsichtig bei Alexander Zverev nach, ob er ihr es nachtun möchte.

Der DTB-Spieler hatte beim ATP Cup große Probleme mit seinem Aufschlag und servierte einige Doppelfehler - vor allem in wichtigen Momenten seiner Matches.

Donna Vekic schien der Vorschlag zu gefallen, die Kroatin fragte aber auf Twitter nach: "Zählen wir eigentlich auch das Training dazu?"