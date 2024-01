Benoit Paire, der Alkohol und die Challenger-Tour

Benoit Paire hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier zum Auftakt Andy Murray besiegt und damit seinen erstem Match-Sieg auf der Tour nach mehr als einem Jahr gefeiert. Der Franzose hat nach wie vor große Ziele.

Es gibt nicht viele Spieler auf der ATP-Tour, die ihre Vorhand umlaufen, um einen Ball mit der Rückhand zu spielen. Bei Daniil Medvedev war dies während der Australian Open in unregelmäßigen Abständen zu beobachten. Bei Benoit Paire dagegen ist dieser Spielansatz beinahe Standard. Eine famose Rückhand also, dazu ausgewählter Spielwitz mit brillanten Stoppbällen - so hat es Paire bis auf Position 18 in den ATP-Charts geschafft. Im Moment allerdings rangiert der 36-jährige Franzose lediglich auf Platz 112.

Was auch dadurch bedingt ist, dass Benoit Paire im Jahr 2023 kein einziges Match höher als auf dem Challenger-Level gewonnen hat. Tatsächlich datiert der letzte Match-Sieg von Paire vor seinem Erfolg gegen Andy Murray in der ersten Runde von Montpellier zurück in den August 2022. Damals konnte er in Washington in Runde eins gegen Peter Gojowczyk gewinnen.

Paire möchte bei den großen Turnieren spielen

Spaß ist das keiner. Oder doch? Nach dem Sieg gegen Murray hat Benoit Paire jedenfalls ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. "Es ist schwierig", wird der Routiner in L´Équipe zitiert. "Ichw ar die Nummer 18 der Welt, habe bei den größten Turnieren gespielt. Und dann spiele ich ein Jahr lang nur bei Challengern. Gegen Jungs, die richtig gut spielen. Und dann höre ich ständig diese Kritik, dass ich nur Alkohol trinke und dass es keinen Sinn macht, dass ich überhaupt noch Tennis spiele." Er selbst finde aber, dass er sehr wohl hart gearbeitet hat.

"Ich spüre immer noch Leidenschaft für den Tennissport", so Paire weiter. Er möchte wieder die großen Evenst spielen, nicht jene auf der Challenger-Tour. "Wenn es physisch stimmt und auch mein Kopf, glaube ich, dass ich immer noch gute Ergebnisse erzielen kann. Ich möchte nicht bei kleineren Turnieren landen und mir dann Vorwürfe machen."

Die Chancen, dass es in Montpellier mit dem nächsten Erfolg weitergeht. stehen jedenfalls nicht schlecht: Paire trifft in seinem Achtelfinale auf Landsmann Harold Mayot.

