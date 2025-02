Berrettini auf der Suche nach seinem Rhythmus

Dubai, Doha, Indian Wells und Miami.Danach beginnen die Turniere auf Sand. Matteo Berrettinis Turnierkalender ist vollgepackt, gleichzeitig geht der Italiener seine Reise zurück an die Spitze aber gelassen an.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 14:44 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini auf der Suche nach seinem Rhythmus in 2025

Die neue Tennissaison ist erst einen guten Monat alt und Berrettini stand schon bei drei ATP-Tour-Turnieren auf dem Platz – die Erfolge ließen allerdings bisher auf sich warten. Zugegen, das Jahr ist auch noch extrem jung und der 28-Jährige selbst macht sich trotz der ausbleibenden Resultate keinen Stress. Genau die richtige Einstellung. „Wir müssen positiv bleiben“, sagte der sympathische Italiener Minuten nach seinem Erst-Runden-Aus bei dem 500er-Turnier in Rotterdam.

Gegenüber Ubitennis verriet der Kitzbühel-Champion, dass er sich bei den Australian Open noch nicht ganz wohlgefühlt habe und auch danach immer noch auf der Suche nach seinem Rhythmus sei. Doch „zum Glück ist die Saison lang“, und der Turnierkalender Berrettinis voll.

Überhaupt will der ehemalige Weltranglistensechste sich nur auf die positiven Dinge konzentrieren, wie seine physikalischer und mentaler Zustand. „Vor genau einem Jahr habe ich mich noch gefragt, ob ich überhaupt jemals wieder auf hohem Niveau spielen kann und ob mein Körper mitmachen würde. Oft vergessen wir, gerade ich, wie viel Arbeit, wie viele Matches und wie viel Aufwand dahinterstecken.“ Berrettini sehe neben seiner guten physikalischen Form auch erhebliche Fortschritte in seinem Spiel. Mit einem positiven Mindset in den zweiten Monat der neuen Tennissaison.