Bestätigt: Novak Djokovic schlägt 2025 in Madrid auf

Novak Djokovic wird 2025 erstmals nach drei Jahren Pause wieder beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 14:02 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird 2025 in Madrid spielen

Novak Djokovic wird 2025 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid aufschlagen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Demnach wird der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien zum ersten Mal seit 2022 in der Caja Magica an den Start gehen.

Vor drei Jahren unterlag Djokovic Lokalmatador Carlos Alcaraz im Halbfinale in drei Sätzen, seinen bislang letzten Titel in Madrid holte er 2019. Insgesamt konnte der langjährige Weltranglistenerste das größte Turnier Spaniens bereits dreimal (2011, 2016 und 2019) für sich entscheiden.

Zum ersten Mal ging Djokovic in Madrid vor 19 Jahren an den Start, 2025 wird der 37-Jährige zum 13. Mal in der spanischen Hauptstadt zu sehen sein. Der aktuelle Weltranglistenfünfte hält beim Sandplatzturnier, das in diesem Jahr vom 23. April bis 4. Mai stattfinden wird, bei 30 Siegen und neun Niederlagen.

Derzeit kämpft Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami um seinen 100. Titel auf der Tour. Im Achtelfinale trifft der Serbe am Dienstag auf Lorenzo Musetti.