Bianca Andreescu "zu 100 Prozent" bei den Australian Open

Die lange verletzte Bianca Andreescu ist optimistisch, bei den Australian Open 2021 wieder am Start zu sein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2020, 13:18 Uhr

Bianca Andreescu ist gekommen um zu bleiben

Nach ihrer Wahnsinnssaison 2019 mit den Siegen in Indian Wells, Toronto und bei den US Open (im Finale gegen Serena Williams) und dem Sprung von Platz 152 bis auf Rang 4 war Andreescu aufgrund einer Knieverletzung lange außer Gefecht gesetzt. 2020? Trat sie bei keinem Turnier an (und schafft es aufgrund der besonderen Ranking-Situation, unter den Top Ten der Welt zu bleiben).

Andreescu will 2021 wieder angreifen

2021 soll aber alles anders werden. "Ich bin komplett gesund. Ich wollte mir nur die Zeit nehmen, alles in meinem Leben zu ordnen. Diese Auszeit hat mir dabei geholfen", sagte sie im Gespräch mit tennismajors.com. Sie wolle nicht behaupten, "morgen schon ein Match spielen zu können", weil sie es Schritt für Schritt angehe. In ein paar Wochen aber sei es soweit. Sie warte auf 2021, "das wird das Jahr!"

Auf die Rückfrage von Kollegin Alizé Lim, ob man Andreescu bei den Australian Open 2021 sehe, kam eine deutliche Antwort: "Ja, zu 100 Prozent!"

Bereits vor ein paar Tagen hatte Andreescu ein Video von sich beim Training gepostet.