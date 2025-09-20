Billie Jean King Cup: USA macht Finale mit Italien perfekt

Rekordtitelträger USA stehen erneut im Finale des Billie Jean King Cup. Das Team um Jessica Pegula und Emma Navarro besiegte Großbritannien mit 2:0.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 17:25 Uhr

Zum ersten Mal seit 2018 stehen die USA wieder im Finale des Billie Jean King Cup.

Halbfinalgegner Großbritannien gewann den ersten Satz in beiden Einzelspielen, aber weder Sonay Kartal noch Katie Boulter konnten sich letztendlich gegen Emma Navarro und Pegula durchsetzen.

Navarro machte für die USA den Anfang, drehte das Match und gewann ihre Partie mit 3:6, 6:4 und 6:3, bevor die Nummer 7 der Welt, Pegula, in fast identischer Weise gegen Boulter mit 3:6, 6:4 und 6:2 gewann.

Mit 18 Titeln hält das US-amerikanische Team als erfolgreichste Nation den Rekord für die meisten BJKC-Titel. Allerdings konnten sie seit 2000 den Pokal nur einmal in die Höhe strecken, nämlich im Jahr 2017.

Im morgigen Finale trifft die USA nun auf die Titelverteidiger Italien. Das Team um Jasmine Paolini setzte sich bereits gestern mit einem 2:1-Sieg gegen die Ukraine durch.

Hier das Tableau vom Billie Jean King Cup