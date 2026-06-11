BOSS OPEN: Titelverteidiger Taylor Fritz dreht Auftaktpartie

Taylor Fritz, der regierende Champion der BOSS OPEN in Stuttgart, musste sich zum Auftakt gegen den Spanier Martin Landaluce gehörig strecken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 19:35 Uhr

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© BOSS OPEN / Sascha Feuster Der Center Court in Stuttgart war am Donnerstag gut besucht

Das war knapp für Taylor Fritz. Der US-Amerikaner, der als Titelverteidiger zu den BOSS OPEN 2026 angereist war, lag gegen Martin Landaluce bereits mit Satz und Break zurück, ehe er doch noch die Wende schaffte. Fritz gewann mit 6:7 (4), 7:5 und 7:6 (3).

Nächste Gegner für Fritz wird Mattia Bellucci sein. Der Italiener hatte ja bereits am Mittwoch seine Achtelfinal-Partie gegen Yannick Hanfmann gewinnen können.

Shelton noch im Einsatz

Ausgeschieden ist nach hartem Kampf Rückkehrer Nick Kyrgios. Der Australier musste sich Show Shimabukuro aus Japan mit 6:4, 6:7 (5) und 4:6 geschlagen geben.

Jiri Letecká gewann eine enge Partie gegen James Duckworth erst im Tiebreak des dritten Satzes und trifft morgen im Viertelfinale auf Frances Tiafoe. „Big Foe“ setze sich gegen Rinky Hijikata ohne größere Probleme mit 6:4 und 6.4 durch.

Ben Shelton, in diesem Jahr in Stuttgart an Position eins gesetzt, muss heute noch gegen Landsmann Marcus Giron ran.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart

