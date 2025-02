Buenos Aires: Lajovic erster Zverev-Gegner, Titelverteidiger schon draußen

Dusan Lajovic setzte sich beim ATP 250-Event in Buenos Aires gegen Roberto Carballes Baena durch und wird somit am Mittwoch Auftaktgegner von Alexander Zverev sein. Titelverteidiger Facundo Diaz Acosta ist indes schon ausgeschieden.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.02.2025, 11:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Dusan Lajovic wird Alexander Zverevs erster Gegner in Buenos Aires sein

Der Serbe Lajovic behielt am Montag in einer wahren Hitzeschlacht gegen den Spanier Carballes Baena nach zwei Stunden und 21 Minuten mit 7:6 (8), 7:5 die Oberhand. Auf die anstrengenden Konditionen angesprochen meinte der 34-Jährige nach seinem Sieg: „Ich liebe heißes Wetter, aber nicht wie heute. Zehn Grad weniger und es ist perfekt. Aber es ist immer gut, wieder hier zu sein.“

Am Mittwoch wird die derzeitige Nummer 81 der Welt auf den topgesetzten Alexander Zverev treffen, der sein Turnierdebüt in der argentinischen Haupstadt feiert. Im Head-to-Head führt der Deutsche mit 4:0. Zuletzt trafen die beiden im Jahr 2021 beim Masters in Paris Bercy aufeinander. In guter Erinnerung sind wohl auch noch die Duelle der Beiden bei den French Open 2018 (zweite Runde) sowie 2019 (dritte Runde), in denen sich Zverev jeweils nach fünf Sätzen durchsetzen konnte.

Titelverteidiger out

Nicht mehr mit von der Partie ist in Buenos Aires indes der Titelverteidiger. Vorjahressieger und Lokalmatador Facundo Diaz Acosta unterlag in einem südamerikanischen Duell Thiago Seyboth Wild mit 6:3, 2:6 und 3:6. Der Brasilianer kann sich auch in Runde zwei wieder auf ein Duell mit einem Argentinier einstellen, trifft er doch auf den Sieger des Match-Ups zwischen Sebastian Baez und Camilo Ugo Carabelli.

Auch im letzten Spiel des Montags gab es ein rein argentinisches Duell. Mariano Navone bezwang Francisco Comesana mit 6:4, 6:4. Weiter ist auch Laslo Djere, der sich zuvor über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte. Der Serbe holte sich gegen den Franzosen Alexandre Muller in 75 Minuten mit 6:3, 6:3 den Auftaktsieg.

Einzel-Tableau in Buenos Aires