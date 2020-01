Buschfeuer zwingen Challenger-Turnier von Canberra zum Umzug

Die Buschfeuer in Australien sorgen nach wie vor für Unruhe. Nun musste sogar ein Challenger-Turnier verlegt werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 12:07 Uhr

© Getty Images Das Challenger-Turnier von Canberra muss aufgrund der Buschfeuer umziehen

Die Buschbrände halten ganz Australien immer noch in Atem. Am Wochenende droht eine neue Hitzewelle die Brände sogar noch einmal zu verstärken. Am Samstag werden Temperaturen jenseits der 40-Grad-Grenze und starker Wind erwartet.

Auch die Tennistour bleibt von den Auswirkungen dieser Naturkatastrophe nicht verschont. Während im Rahmen des ATP Cups Spenden für die Opfer der Buschbrände gesammelt werden, musste das Challenger-Turnier von Canberra aufgrund der schlechten Luftqualität und der anhaltenden Buschbrände sogar verlegt werden.

Gesundheit hat oberste Priorität

Neuer Austragungsort ist nun Bendigo, eine Stadt im Bundesstaat Victoria. "In den nächsten Tagen wäre es sehr unwahrscheinlich gewesen, Spiele über die Bühne zu bringen. Da die Verhältnisse zu unvorhersehbar sind, haben wir uns entschieden, das Event zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu verlegen", heißt es vonseiten des australischen Tennisverbandes.

In Canberra hätte in der kommenden Woche neben dem Challenger-Turnier der Herren zudem ein ITF-Futures-Event der Damen stattfinden sollen - auch daraus wird nun aber nichts. Die Gesundheit aller Beteiligten habe schlicht und ergreifend Priorität, so der australische Tennisverband.