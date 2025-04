Carlos Alcaraz erfreut nach Woche der "schwierigen Situationen"

Carlos Alcaraz sicherte sich den Titel beim ATP-Masters in Monte Carlo nach drei Sätzen gegen Lorenzo Musetti. Für die kommenden großen Events auf der Asche sollte die Favoritenrolle damit klar beim Spanier liegen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2025, 23:34 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz sicherte sich in Monte Carlo den ersten großen Sandplatztitel des Jahres.

Carlos Alcaraz hat mit dem Titel beim Masters in Monte-Carlo ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Mit Beginn der Woche zieht der Spanier in der Weltrangliste an Alexander Zverev vorbei und belegt wieder den zweiten Platz der ATP-Charts. Damit wird der 21-Jährige beim kommenden Masters-Event in Madrid als topgesetzter Akteur an den Start gehen. Auch unabhängig davon sollte ihm die Favoritenrolle sicher sein.

Dabei war der Turnierverlauf für Alcaraz keineswegs einfach. In der ersten Runde beim ersten Sandplatz-Masters des Jahres geriet der vierfache Grand-Slam-Sieger gegen Francisco Cerundolo, wie auch im Endspiel, zunächst in Rückstand. Erst danach dominierte Carlos Alcaraz die Partien. Auch im Viertelfinale gegen Arthur Fils war der Matchverlauf ähnlich.

Alcaraz in Madrid und Rom automatisch der Topfavorit

“Das war eine Woche der schwierigen Situationen. Ich bin sehr erfreut, wie ich damit umgegangen bin”, zeigte sich Carlos Alcaraz bei der Siegerehrung erleichtert, der seinen Triumph nach der Zeremonie auf dem Center Court ausgiebig mit den Ballkindern feierte.

Der erste Titel von Carlos Alcaraz ist selbstverständlich auch ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Keiner der sonstigen Topspieler konnte in Monte-Carlo wirklich überzeugen. Alexander Zverev scheint sich in eine Sinnkrise gespielt zu haben. Auch Novak Djokovic ist aktuell ein Rätsel für sich.

Gut möglich also, dass Carlos Alcaraz nach Monte-Carlo auch bei den Masters-Turnieren in Madrid und Rom triumphieren wird. Inklusive der Titelverteidigung in Roland-Garros. In dieser Woche geht es jedoch zunächst in Barcelona weiter. Natürlich als Topfavorit.