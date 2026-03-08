Carlos Alcaraz: Freude über prominente Unterstützung

Carlos Alcaraz siegte in zwei Sätzen gegen Grigor Dimitrov in der zweiten Runde beim ATP Masters in Indian Wells. Der Spanier freute sich über den Erfolg, doch vor allem über die Unterstützung von Basketball-Star Jimmy Butler.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 14:19 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz freute sich bei seinem ersten Auftritt in Indian Wells über prominente Unterstützung.

Souverän verlief der erste Auftritt von Carlos Alcaraz in diesem jahr beim ATP Masters von Indian Wells. Der Zweisatzerfolg gegen Grigor Dimitrov fiel deutlich aus. Der Spanier blickte im Nachgang des Duells jedoch besonders auf die Tribüne, denn dort unterstützte Basketball-Superstar Jimmy Butler den Spanier. “Ich wusste dass er kommt, um mich zu sehen”, sagte der Spanier nach dem Duell gegen den Bulgaren.

Butler zog sich vor eingen Wochen einen Kreuzband riss zu und ist daher auch beim Basketball zum Zuschauen verdammt. Carlos Alcaraz freute sich, dass der US-Amerikaner in der Lage für einen Besucht war: “Es freut mich, dass seine Reha gut verläuft und er hier sein kann, um mein Match zu sehen. Ich sehe ihn nicht häufig”. Alcaraz und Butler scheint also mittlerweile eine Freundschaft zu verbinden.

Alcaraz wünschet sich gemeinsames Training mit Butler

Besonders wünscht sich Carlos Alcaraz einen guten Heilungsverlauf bei Kumpel Butler, auch um vielleicht selbst mit dem Basketballprofi mal auf dem Parkett zu stehen: “Er hat mich bisher nicht Basketball spielen sehen. Ich wünsche mir, dass ich das bei einem seiner Trainigs mal machen kann, wenn er wieder gesund ist.”

Bei der Vielseitigkeit von Carlos Alcaraz ist damit zu rechnen, dass der 22-Jährige auch mit dem Basketball einiges drauf hat. Nicht, dass der Spanier anschließend noch dem Tennissport den Rücken zukehrt.

