Carlos Alcaraz freut sich auf ersten "richtigen" Doha-Besuch

Carlos Alcaraz schlägt in der kommenden Woche beim ATP 500-Turnier in Doha auf. Es ist nicht der erste Ausflug in die katarische Hauptstadt. Doch vor vier Jahren waren die Möglichkeiten sehr eingeschränkt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2025, 20:43 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz schlägt in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Doha auf.

Für Carlos Alcaraz ist die erstmalige Teilnahme beim ATP Turnier in Doha mit einer besonderen Erinnerung verbunden. Im Januar 2021 schlug der Weltranglistendritte bereits in Doha auf. Auf Grund der Covid-Pandemie handelte es sich dabei nicht um das traditionelle Event, sondern um die Austragung der Qualifikation für die Australian Open.

Der damals 17-Jährige spielte sich nach drei Siegen in das Hauptfeld von Melbourne und flog so von Doha direkt weiter nach Australian, um sich erst in eine 14-tätige Quarantäne zu begeben und dann anschließend sein Hauptfelddebüt bei einem Grand-Slam-Turnier zu feiern.

Alcaraz hat „sehr gute Erinnerungen an Doha“

Carlos Alcaraz selbst bestätigt, dass der Vergleich mit den Erlebnissen von vor vier Jahren etwas hinkt: „Ich habe sehr gute Erinnerungen an Doha, aber natürlich ist es in dieser Woche ganz anders.“ Vor allem der Sachverhalt, dass damals kein öffentliches Leben stattgefunden hat. Das Hotel für persönlich Unternehmungen zu verlassen war ohnehin verboten.

Die Auslosung ergab für Carlos Alcaraz ein spannendes Los. Altmeister Marin Cilic wird die erste Hürde auf dem Weg zum möglichen 18. Titel auf der ATP Tour.

Hier das Einzel-Tableau in Doha