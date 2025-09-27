Carlos Alcaraz und Joao Fonseca bestreiten Schaukampf in Miami

Carlos Alcaraz und Joao Fonseca werden Anfang Dezember bei einer Exhibition in Miami aufeinandertreffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 15:39 Uhr

© Getty Images Aus dem Training kennen sich Alcaraz und Fonseca bereits

Beim Laver Cup wurde den Fans ein Aufeinandertreffen zwischen Carlos Alcaraz und Joao Fonseca noch verwehrt, spätestens im Dezember werden sich die beiden Youngsters aber zum ersten Mal auf dem Matchourt gegenüberstehen. Denn wie am Mittwochabend bekannt wurde, werden der Spanier und der Brasilianer am 8. Dezember in Miami eine Exhibition bestreiten.

Schauplatz der Begegnung wird das Baseballstadion der Miami Marlins sein. Fonseca sorgte in diesem Jahr in Florida bereits für Furore, als er -angetrieben von zahlreichen frenetischen Fans - Ende März das Sechzehntelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers erreichte. Alcaraz scheiterte in Miami hingegen bereits in seiner Auftaktpartie an David Goffin.

Anisimova trifft auf Raducanu

Neben Alcaraz, der einen Tag zuvor in Newark einen Schaukampf gegen Frances Tiafoe absolvieren wird, und Fonseca dürfen die Zuseher in Miami auch Amanda Anisimova und Emma Radcuanu auf die Beine schauen. Demnach sei "ein spannender Abend für Tennisfans" zu erwarten, hieß es von Seiten der Organisatoren.

Die Matches finden jeweils im Best-of-Three-Modus mit einem etwaigen Champions-Tiebreak am Schluss statt. Den Auftakt machen ab 19 Uhr Ortszeit die Frauen, anschließend folgen die Männer.