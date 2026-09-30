Carlos Alcaraz warnt: "Dann töten wir die Grand Slams"

Immer wieder wird über die Anpassung des Best-of-Five-Formats bei Grand-Slam-Turnieren diskutiert. Carlos Alcaraz ist kein Freund der Debatte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 20:37 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz startet in Tokio als Titelverteidiger

Unmittelbar nach dem Triumph beim Laver Cup in London hat sich Carlos Alcaraz nach Tokio aufgemacht. In der japanischen Hauptstadt trat der Spanier am Mittwoch vor die Presse - und machte dabei klar, was er von der immer wieder diskutierten Änderung des Best-of-Five-Modus bei Major-Turnieren hält.

“Wenn wir das wegnehmen und Best-of-Three spielen, dann töten wir aus meiner Sicht das Vermächtnis der Grand Slams und die Grand Slams selbst”, sagte Alcaraz. “Bei den Grand-Slam-Events spielen wir schon seit den Anfängen Best-of-Five und ich glaube, genau das macht diese Turniere so besonders und einzigartig. Daran würde ich nichts ändern.”

Alcaraz würde den Kalender adaptieren

Zuletzt hatte Andrew Abdo, der neue CEO von Tennis Australia, laut über eine Formatanpassung bei Grand-Slam-Turnieren nachgedacht. Tennis Australia ruderte kurz darauf zwar zurück, die mediale Debatte blieb. Eine tatsächliche Änderung des Modus ist derzeit allerdings nicht in Sicht.

Für Alcaraz liegt das Kernproblem des Tennissports vielmehr im übervollen Turnierkalender. “Ich habe immer gesagt, dass sich da etwas ändern muss: etwas weniger spielen und nicht Woche für Woche so viele Turniere hintereinander bestreiten – das würde ich ändern”, sagte der Weltranglistendritte." Ähnlich hatte sich Alcaraz bereits bei den US Open geäußert.