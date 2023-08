Caroline Wozniacki: Comeback heute - Topform für US Open anvisiert

Caroline Wozniacki trifft in ihrem Comebackmatch heute auf die australische Qualifikantin Kimberly Birrell. Ihre Glanzform will die Dänin zu den US Open erreichen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.08.2023, 20:20 Uhr

© GETTY IMAGES

Heute wird es ernst: Viele Trainingsstunden hin, Legendenmatches in Paris und London her - ein echtes Match ist ein echtes Match. Und ein solches hat Caroline Wozniacki seit ihrem Abschied vom Profitennis bei den Australian Open 2020 nicht mehr gespielt.

"Was das Tennis angeht, habe ich das Gefühl, dass ich im Training gut dabei bin und dass es gut werden wird, wenn ich auf dem Platz stehe", sagte die 33-Jährige im Vorfeld des Turniers von Montréal. "Also mache ich mir keinen Stress. Ich bin nicht besorgt. Es geht nur darum, mehr und mehr Matches zu bestreiten, und je mehr ich spiele, desto besser werde ich spielen. Ich hoffe, dass ich bei den US Open in Bestform sein werde."

Die ehemalige Weltranglisten-Erste bleibt dabei auf dem Boden, was die Erwartungen angeht. "Wenn man so lange nicht mehr auf der Tour war und eben kein Match gespielt hat, ist es egal, wie viel man trainiert hat oder wie viele Trainingssätze man gespielt hat. Auf dem Matchcourt zu stehen, kann man nicht üben."

Wozniacki vor Rückkehr: "Ich habe nichts zu verlieren"

Wozniacki hatte in ihrer Abwesenheit nicht ganz vom Tennis losgelassen. Zwar hat sie zwei Kinder bekommen, aber immer wieder kommentiert und zuletzt bei den French Open und in Wimbledon beim Einladungsdoppel mitgemacht. "Ich muss selbst noch in den Spielrhythmus kommen, aber zumindest weiß ich, wo ich stehe, wo ich das Gefühl habe, dass ich sehr gut bin und wo ich mich verbessern kann", sagte sie.

Generell will sie es aber entspannt angehen. "Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe in meiner Karriere schon so viel erreicht und im Grunde die meisten meiner Ziele abgehakt, die ich mir gesetzt hatte. Aber ich bin hier, weil ich es liebe, an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich liebe den Sport, und ich habe das Gefühl, dass ich ihm noch viel geben kann. Und wenn ich es mit meiner Familie tue, macht es einfach viel mehr Spaß."