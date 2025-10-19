Chancenlos gegen Sinner! Carlos Alcaraz mit Niederlage zum besten Zeitpunkt

Carlos Alcaraz kassierte am Samstag im Endspiel des Six Kings Slams eine klare Niederlage gegen Jannik Sinner. Der Verlauf der Partie dürfte dem Spanier wichtige Erkenntnisse über zukünftige Duelle mit seinem Dauerrivalen liefern.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 23:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz war gegen Jannik Sinner im Endspiel des Six Kings Slams nahezu chancenlos.

Das Jahr 2025 hatte in den direkten Vergleichen mit Carlos Alcaraz nur einen Höhepunkt. In Wimbledon triumphierte der Südtiroler und setzte sich zum ersten Mal die Rasenkrone auf. Sonst siegte zuletzt in der Regel der amtierende Weltranglistenerste, der gegen Sinner stets den besseren Matchplan hatte. Sieben der letzten acht Duelle gingen an den Spanier

Am Samstagabend brillierte Jannik Sinner gegen seinen Dauerrivalen im Endspiel des Six Kings Slams. In den zwei gespielten Sätzen sprintete der 23-Jährige zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Das Match hat trotz der Umstände durchaus eine Signalwirkung. Nahmen beide Kontrahenten die Aufgabe beim Exhibition doch sichtlich ernst.

Jannik Sinner ließ Alcaraz keine Chance

Jannik Sinner wirkte an diesem Abend unbezwingbar. Eine Erfahrung, die vor allem für Carlos Alcaraz zur rechten Zeit und am richtigen Ort kommen sollte. Ist doch nun genügend Zeit, um sich für den nächsten Matchplan neue Details zu überlegen. In einer Begegnung, in der es dann sicherlich um mehr gehen sollte als „nur“ um das ganz große Geld.

Jannik Sinner wird wiederum die gezeigte Leistung in Riad als Blaupause für zukünftige Duelle mit Carlos Alcaraz nehmen. Der Italiener servierte wuchtig, jedoch dabei auch mit viel Variation. Für Alcaraz war so keinerlei Rhythmus beim Return möglich. Ein Grund, warum die Aufschlagspiele Sinners in der Regel ereignislos über die Bühne gingen.