Six Kings Slam: Jannik Sinner marschiert in zwei Sätzen auf den Wüstenthron

Jannik Sinner ist erneut der Sieger beim Six Kings Slam in Riad. Gegen Carlos Alcaraz siegte der Südtiroler 6:2, 6:4 und feiert damit die Titelverteidigung,

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 22:12 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist der Sieger des Six Kings Slam 2025.

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Nachdem Novak Djokovic und Taylor Fritz in einem Match um den dritten Platz das Publikum in der saudischen Hauptstadt einstimmten, betraten mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die beiden Platzhirsche des Tennssports die Halle in Riad.

Jannik Sinner erwischte ein Start nach Maß. Mit tollen Returns konterte der Südtiroler seinen Gegner aus und griff sich im ersten Spiel direkt das Break. Der Spanier agierte zu passiv und zu fehlerhaft, was als Konsequenz den nächsten Aufschlagverluste des Spaniers als Folge hatte. Mit der komfortablen Führung im Rücken stellte der Südtiroler auf 5:1 und ließ trotz guter einzelner Momente seines Gegners nichts mehr anbrennen.

Alcaraz versucht es, doch Sinner ist zu stark

Der Start in den zweiten Satz gelang Carlos Alcaraz dann deutlich besser. Der Weltranglistenerste schien nun angekommen in der Partie. Beim Stand von 2:2 wehrte dieser vier Breakchancen ab. Nach dem 3:3 war die Stärke von Jannik Sinner dann aber zu mächtig, der sich erneut ein break sicherte und damit für eine Vorentscheidung sorgte.

Nach 1:13 Stunde stand die Titelverteidung und damit die stattliche Summe von sechs Millionen US-Dollar für Jannik Sinner fest. Ein verdienter Sieg für den Südtiroler, der seinem Dauerrivalen heute keinerlei Chancen ermöglichte.