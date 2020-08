Cincinnati-Doppel: Thiem und Zverev in Lauerstellung

Die Teilnehmer der Doppelkonkurrenz bei den Western & Southern Open (Cincinnati) sind nun bekannt. Auch Alexander Zverev und Dominic Thiem wollen mitspielen, müssen sich aber noch in Geduld üben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2020, 07:06 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem, Alexander Zverev

Mit Juan Sebastian Cabal/Robert Farah und Lukasz Kubot/Marcelo Melo sind die top platzierten Doppelteams am Start, ebenso wie die Titelverteidiger Ivan Dodig und Filip Polasek.

Die Nummer 1 der Einzelwelt, Novak Djokovic, gibt sich ebenfalls die Ehre, zusammen mit Landsmann Filip Krajinovic. Außerdem sind Raven Klasen/Oliver Marach, Kevin Krawietz/Andreas Mies und Nicolas Mahut/Jan-Lennard Struff dabei.

Gemeldet haben auch Tim Pütz mit Alexander Zverev sowie Dennis Novak mit Dominic Thiem. Beide Teams müssen jedoch noch warten. Denn das 32er-Teilnehmerfeld besteht aus 23 im Voraus gemeldeten Teilnahme-Paaren (nach der Rangliste), hinzu kommen 3 Wildcards und 6 "On-Site-Teams", die noch vor Ort melden können. Pütz/Zverev liegen momentan auf Platz drei der "Alternatves"-Liste, Novak/Thiem auf Position acht.

Eine Doppel-Qualifikation wird es nicht geben.

Team "McCoco" auch am Start

Bei den Damen dabei sind unter anderem die Titelverteidigerinnen Lucie Hradecka und Andrea Klepac sowie das Youngster-Team Caty McNally und Coco Gauff alias "McCoco". Die beiden hatten 2019 die Titel in Washington und Luxemburg geholt und bei den US Open das Achtelfinale erreicht.

Auch Elise Mertens/Aryna Sabalenka und Sofia Kenin/Victoria Azarenka haben genannt.

Die Western & Southern Open finden aus Corona-Gründen in diesem Jahr nicht in Cincinnati statt, sondern bereits auf der Anlage der US Open in Flushing Meadows, um die Spieler in ihrer "Bubble" zu belassen.

Unter anderem haben Novak Djokovic, Titelverteidiger Daniil Medvedev, Dominic Thiem und Alexander Zverev genannt. Rafael Nadal hat seine Teilnahme abgesagt, ebenso jene bei den US Open. Auch Ashleigh Barty, die Nummer 1 der WTA-Weltrangliste, wird auf eine Reise in die USA verzichten.