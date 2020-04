Coaches Corner, Part 2: Wie spielt man erfolgreich gegen Daniil Medvedev?

Professionelle Tennis-Coaches sehen mehr - weshalb wir einfach mal nachfragen, wie man denn gegen die ganz Großen der Branche spielen sollte. In Teil 2 unserer Serie analysiert der Adidas-Scout - und Coach Mats Merkel den US-Open-Finalisten von 2019 Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2020, 09:47 Uhr

© Getty Images Wie spiele ich erfolgreich gegen Daniil Medvedev?

Wer so wie Mats Merkel seit vielen Jahren als Scout für Adidas unterwegs ist, der sieht die meisten Spieler, die es schließlich auf die ATP- oder WTA-Tour schaffen, schon in sehr jungen Jahren. Sei es beim Orange Bowl, beim Eddie Herr International Junior Championship oder bei den Turnieren von Tennis Europe. Aber auch mit den Erwachsenen hat Merkel immer wieder professionell zu tun: Sei es als Begleiter von Dominic Thiem oder, noch während dessen Adidas-Zeit, von Andy Murray. Den Aufstieg von Daniil Medvedev hat Mats Merkel natürlich auch aufmerksam verfolgt.

Das sind die besonderen Stärken von Daniil Medvedev

Letztendlich ist Tennis nach wie vor ein „Numbers Game“: Wer den Ball einmal mehr ins Feld spielt als der Gegner, der gewinnt dann auch tatsächlich den Punkt. Schön und schnell zu spielen, die Vorhand mit 400 km/h die Linie runter zu hacken, das ist toll - nur die Frage ist, wie weit kommt man damit? Konstanz ist immer über Geschwindigkeit zu stellen. Und wenn man aber Konstanz und Geschwindigkeit mitbringt so wie Daniil, dann ist das eine gute Sache.

Daniil ist total schwierig zu spielen, serviert unheimlich gut. Auf Sand ist er noch eher zu packen, weil da seine Aufschläge nicht so stark zur Geltung kommen. Aber auch da muss man sagen, dass er 2019 mit dem Finale in Barcelona eine gute Sandplatz-Saison gespielt hat.

Vom Auftreten her muss er ja nicht Everybody´s Darling sein.

Wie spielt man erfolgreich gegen Daniil Medvedev?

Tempowechsel, Spinwechsel - gerne auch einmal einen Slice in die Vorhandecke, der sich nach außen wegdreht. Das mögen viele Spieler nicht, und Daniil ist da keine Ausnahme. Die Frage bei ihm ist, wie er das körperlich weiter aushält. Ich glaube nicht, dass er spielerisch an seine Grenze stoßen wird. Weil wenn der technisch solche Schwächen hätte, wie es manchmal von ihm behauptet wird, dann hätte man diese Schwächen ja schon längst bloßstellen können.

Man muss gegen Daniil schon ganz früh ganz viele Aufschläge retournieren. Bei 15:30 oder 30:40 oder auch bei der Spieleröffnung hat er immer gewisse Muster, wo er hinserviert. Und dann muss man in Gottes Namen die Dinger einfach erstmal zurück ins Feld spielen, egal wie. In den Rallyes muss man gegen Daniil das Tempo rausnehmen. Und, wie gesagt, vor allem in seine Vorhand muss man ganz viele Bälle spielen, die viel Rückwärtsdrall, also Unterschnitt haben.

Um den nächsten Ball dann richtig schnell zu spielen. Oder, wenn Medvedev selbst mit der Rückhand slicet, dann muss man schnell sein und ihm den Ball in die Vorhand hacken. Damit er zum Laufen kommt. Aber: Daniil ist ein Counter-Puncher, hat eine extrem große Reichweite und mag es, aus dem Lauf zu spielen. Das hat im letzten Jahr gesehen: Wie viele „Shots of the Week“ Medvedev da aus dem Lauf getroffen, den Ball noch irgendwie reingezwirbelt hat.

Daniil Medvedev in Zahlen (Statistiken beziehen sich auf die letzten 52 Wochen)

Geburtstag Turniersiege insgesamt Turniersiege 2019 Tiebreak-Erfolgsrate Asse pro Match Spiele als Rückschläger gewonnen 11.02.1996 7 4 (Shanghai, St. Petersburg, Cincinnati, Sofia) 66,7% (ATP-Rang 5) 9.0 (ATP-Rang 17) 27,2% (ATP-Rang 6)

Unser Experte: