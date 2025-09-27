Comeback währt nur kurz: Alizé Cornet tritt erneut zurück

Die Französin Alizé Cornet hat ihren vermeintlich endgültigen Rücktritt vom Wettkampftennis bekannt gegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 11:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

„Ich denke über meine Zeit in San Sebastián und das (diesmal wirkliche) Ende eines Kapitels als Spielerin nach“, schrieb Cornet via Instagram und bezog sich dabei auf die spanische Stadt, in der sie Anfang dieses Monats das nunmehr letzte Turnier ihrer Karriere gespielt hatte.

„Ich könnte mir keinen besseren Ort als diese wunderschöne Stadt vorstellen, um endgültig weiterzublättern und in jeder Hinsicht ein neues Kapitel zu schreiben.“

Cornet, ehemals die Nummer 11 der Welt, hatte nach den French Open 2024 erstmals ihren Rücktritt vom Profitennis erklärt gehabt, kam aber dann im April 2025 doch noch mal zurück. Die großen Erfolge blieben allerdings aus, seit ihrer Rückkehr stand Cornet bei einer Matchbilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen auf WTA- und ITF-Ebene, inklusive Qualimatches. Im WTA-Ranking ist die Französin aktuell nur auf Platz 644 gelistet.

Cornet bekleidete dabei während ihrer zweiten Spielzeit eine Doppelrolle und arbeitete unter anderem als Expertin fürs Fernsehen. Als Buchautorin ist die 35-Jährige schon mehrere Jahre aktiv.

Während ihrer Karriere gewann Cornet insgesamt sechs WTA-Titel und feierte 25 Siege über Top-10-Spielerinnen.